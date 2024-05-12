В Самарской области полицейские проводят мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности молодежи

На территории Самарского региона сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма, а также правонарушений среди молодежи.
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