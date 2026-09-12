Стало известно, какой сладкий сюрприз приготовили Путину в Индии

В гостинице ITC Maurya, расположенной в центре Нью-Дели и принявшей президента России Владимира Путина, для российских гостей были подготовлены специальные шоколадные лакомства.
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