Названы привычки, полезные для здоровья человека

Для поддержания физического и психического здоровья необходимо соблюдать режим дня. Эту и другие привычки, положительно влияющие на самочувствие, назвала врач-педиатр «Инвитро-Воронеж» Елена Алексенцева в беседе с «Известиями».
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