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Большой исторический фестиваль пройдет в День России в Петербурге

Большой исторический фестиваль пройдет в День России в Петербурге

Подробно познакомиться со всеми этапами развития русского государства - от его зарождения до Российской империи - можно будет на большом историческом фестивале "От Руси до России" в Северной столице.

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