stroimdom21

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Делаем термопасту самостоятельно из графита

Делаем термопасту самостоятельно из графита

﻿﻿Приветствую вас друзья на сайте "Как сделать телевизор". Этот пост будет о том, как сделать собственную термопасту, которую можно использовать для большинства приложений У меня возникла потребность в термопасте, когда достать ее было просто негде.

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