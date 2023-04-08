Делаем термопасту самостоятельно из графита

Приветствую вас друзья на сайте "Как сделать телевизор". Этот пост будет о том, как сделать собственную термопасту, которую можно использовать для большинства приложений У меня возникла потребность в термопасте, когда достать ее было просто негде.
Приветствую вас друзья на сайте "Как сделать телевизор". Этот пост будет о том, как сделать собственную термопасту, которую можно использовать для большинства приложений У меня возникла потребность в термопасте, когда достать ее было просто негде.
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