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62ИНФО | Новости Рязани

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Минобороны РФ: БПЛА уничтожили в Рязанской области

Минобороны РФ: БПЛА уничтожили в Рязанской области

В течение ночи 17 сентября ВС РФ уничтожили 641 украинский беспилотник. Вражеские дроны сбили в целом ряде регионов: Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

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