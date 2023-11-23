В Забайкалье создали петицию против легализации эвтаназии бездомных животных

В интернете появилась петиция против легализации эвтаназии бездомных животных в Забайкалье.«Что же скрывается под этим научным словом «эвтаназия»? Многие до сих пор думают что это будет гуманное усыпление в условиях клиники, не причиняющее страданий животному.
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