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Ряд культурно-досуговых мероприятий спланировано провести с военнослужащими ВВО в Приамурье

Ряд культурно-досуговых мероприятий спланировано провести с военнослужащими ВВО в Приамурье

Командирами регулярно проводятся мероприятия по знакомству военнослужащих по призыву с краем, в котором они проходят службу, изучению истории своего Отечества.

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