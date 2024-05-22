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Мировое обозрение

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160 лет назад Россия покорила Кавказ

160 лет назад Россия покорила Кавказ

Рубо Ф. А. Чтение манифеста об окончании Кавказской войны Великим князем Михаилом Николаевичем 21 мая 1864 года в горном селении Кбаадэ, в лагере соединившихся русских колонн, в присутствии великого князя главнокомандующего был отслужен благодарственный молебен по случаю победы в 50-летней Кавказской войне.

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