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Царьград

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В Ростовской области объявляли ракетную опасность 21 сентября

В Ростовской области объявляли ракетную опасность 21 сентября

Днем 21 сентября в Ростовской области объявляли ракетную опасность, которую отменили примерно через десять минут; сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

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