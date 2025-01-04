Андронов: «Овечкин и в российском топе истории в 5 вряд ли попадет. Я против его сравнений с Гретцки»

Спортивный комментатор Алексей Андронов, в прошлом пресс-атташе сборной России по футболу и бронзовый призер чемпионата России по авторалли, высказался по поводу погони хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
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