Андронов: «Овечкин и в российском топе истории в 5 вряд ли попадет. Я против его сравнений с Гретцки»

Спортивный комментатор Алексей Андронов, в прошлом пресс-атташе сборной России по футболу и бронзовый призер чемпионата России по авторалли, высказался по поводу погони хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.