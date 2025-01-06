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Парадокс Абилина: как возражения влияют на принятие решений?

Парадокс Абилина это психологический феномен, согласно котором группа лиц может принять никому не выгодное решение по причине того, что каждый участник группы будучи уверенным в существовании единогласного мнения, отказывается возражать, принимая сторону (воображаемого) большинства.

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