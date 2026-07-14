Банки в июне выдали жителям Татарстана 46,1 тыс. потребительских кредитов

Банки выдали жителям Татарстана 46,1 тыс. потребительских кредитов в июне. По сравнению с маем количество оформленных займов сократилось на 10,7%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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