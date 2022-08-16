ИЗВЕСТИЯ iz

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Тихо в океане: Новая Зеландия не планирует вступать в AUKUS

Тихо в океане: Новая Зеландия не планирует вступать в AUKUS

Новая Зеландия не намерена вступать в трехсторонний альянс AUKUS: как заявили «Известиям» в МИД страны, в центре союза — сотрудничество по теме атомных подводных лодок (АПЛ), а это не соотносится с долгосрочной антиядерной политикой Веллингтона.

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