На Закарпатье набирает популярность движение, которое хочет построить антиглобалистское белое государство на территории Карпат "База" (The Base) запускает проект "Белый Феникс" по созданию Белого этногосударства в Карпатских горах Украины! Оглянитесь вокруг, что вы видите? Либеральные глобалисты … .