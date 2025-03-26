На Закарпатье набирает популярность движение, которое хочет построить антиглобалистское белое государство на территории Карпат "База" (The Base) запускает проект "Белый Феникс" по созданию Белого этногосударства в Карпатских горах Украины! Оглянитесь вокруг, что вы видите? Либеральные глобалисты … .
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