НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

175 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стефания Новак
    Пора сдержать слово,Путин обещал бить по тем, кто принимает решения. будут бить по Крыму , а Россия по тем кто принял...Франция и Великоб...
  • Гарий Щерба
    НИКАКИХ ИЗВИНЕНИЙ , ТОЛЬКО ПОСАДКИ  с  НЕМАЛЫМИ СРОКАМИ  ОБРАЗУМИТ  таких  СВОЛОЧЕЙ и другим  НЕПОВАДНО БУДЕТ ....!!!Владислав Шурыгин...
  • федор
    Зелёный харчок и просто мразота !!! Не долго чепушило тебе осталось коптеть на белом свете. Ты не лох , ты конченное ...‘Если Россия нару...

На Закарпатье набирает популярность движение, которое хочет построить антиглобалистское белое государство на территории Карпат

На Закарпатье набирает популярность движение, которое хочет построить антиглобалистское белое государство на территории Карпат

На Закарпатье набирает популярность движение, которое хочет построить антиглобалистское белое государство на территории Карпат "База" (The Base) запускает проект "Белый Феникс" по созданию Белого этногосударства в Карпатских горах Украины! Оглянитесь вокруг, что вы видите? Либеральные глобалисты … .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх