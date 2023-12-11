«Уолт Дисней переворачивается в гробу из-за того, что Боб сделал с его компанией», — Илон Маск считает, что главу Disney нужно уволить

Илон Маск заявил, что исполнительный директор Disney Боб Айгер должен быть «немедленно уволен» после того, как крупнейшая в мире развлекательная компания присоединилась к рекламному бойкоту его платформы X.
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