Пушилин назначил Андрея Черткова исполняющим обязанности главы правительства ДНР

Руководитель Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 27 марта назначил первого заместителя председателя правительства Андрея Черткова на должность исполняющего обязанности главы республиканского кабмина.
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