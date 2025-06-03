Плоды ее воспитания: сын Анджелины Джоли пустился во все тяжкие

Пьяного 21-летнего сына Джоли засняли у отеля в Лос-Анджелесе Пакс Тьен "отличился" снова LEGION-MEDIA21-летний Пакс, приемный сын Анджелины Джоли, снова, уже в который раз за последний год, стал героем скандальных хроник.
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