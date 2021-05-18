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Депутат Кузьмин считает, что Украина втягивает Европу в войну

Депутат Кузьмин считает, что Украина втягивает Европу в войну

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин осудил власти Украины за то, что они возбудили уголовное дело против Виктора Медведчука Ранее лидера ОПЗЖ обвинили в госизмене и отправили под домашний арест.

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