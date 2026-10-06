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Freddie Jackson, Grammy-nominated R&B singer, dies at 70

Freddie Jackson, a Grammy-nominated R&B singer known for "You Are My Lady" and "Rock Me Tonight (For Old Times Sake)," has died at age 70.

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