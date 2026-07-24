Спортивная зависимость: учёные выявили главный признак – "ломки" без тренировки

Специалисты из Венгрии, Австралии и Великобритании исследовали нездоровую зависимость от тренировок. Они выделили критерии, которые помогают отличить дисциплинированного атлета от человека, попавшего в зависимость от физических нагрузок.
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