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Metro Москва

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Спортивная зависимость: учёные выявили главный признак – "ломки" без тренировки

Спортивная зависимость: учёные выявили главный признак – "ломки" без тренировки

Специалисты из Венгрии, Австралии и Великобритании исследовали нездоровую зависимость от тренировок. Они выделили критерии, которые помогают отличить дисциплинированного атлета от человека, попавшего в зависимость от физических нагрузок.

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