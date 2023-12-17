Киев не вступит в ЕС до 2030 года — прогноз от Times

Киев может не присоединиться к ЕС до 2030 года или позже, согласно прогнозам Times. Вступление в ЕС укрепит Украину и «приобщит ее к Западу» перед возможным возвращением Трампа в Белый дом, который хочет прекратить финансирование ВСУ, говорит издание.
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