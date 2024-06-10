«Карл-Маркс-Штадт, Карл-Маркс-Штадт»: практически на всей территории бывшей ГДР победу на выборах одержала оппозиция

В Хемнице партии Сары Вагенкнехт, «Левые» и АдГ набрали в совокупности почти 50% голосов. У партии канцлера Шольца - 12 с небольшим.
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