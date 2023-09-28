Щит и мяч: кто, помимо «Зенита», претендует на победу в Лиге ВТБ

В субботу, 30 сентября, стартует юбилейный — 15-й сезон Единой лиги ВТБ. Если еще пару лет назад ее грозой был ЦСКА с Джеймсом, Милутиновым, Клайберном и Шенгелией, то теперь появился другой очевидный фаворит.
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