Тоннели Фарерских островов: искусство и инженерия

В Фарерских островах, где погода порой бывает необычайно бурной — с сильными ветрами и дождем, а также плотным туманом, создающим завесу — путешествия на автомобиле или пароме могут быть проблематичными .
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