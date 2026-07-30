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Британские астрономы предложили новую стратегию поиска инопланетян

Британские астрономы предложили новую стратегию поиска инопланетян

Поиски инопланетян могут вступить в новую фазу благодаря исследованию британских астрономов. Они предложили отказаться от многолетней традиции концентрироваться исключительно на так называемой «водяной дыре» радиоспектра и обратить внимание на диапазоны, практически не изученные в рамках программы поиска внеземного разума.

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