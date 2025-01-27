Нарышкин: Запад пытается сорвать участие глав стран в юбилее Победы в Москве

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил в интервью РИА Новости о том, что ряд западных государств предпринимают целенаправленные усилия для того, чтобы сорвать участие глав зарубежных стран в торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве.
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