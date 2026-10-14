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Зампред «Ростелекома» призвал создать ЦОД «судного дня»

Зампред «Ростелекома» призвал создать ЦОД «судного дня»

Необходимо создать площадку для хранения резервных копий данных и сервисов, заявил зампред правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков на форуме РБК Tech.

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