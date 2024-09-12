Парламент Абхазии выступил с обращением о приостановке финансирования от России

Парламент Абхазии выступил с обращением к гражданам, ответственным должностным лицам и политическим силам республики с призывом «проявить благоразумие, быть сдержаннее в своих действиях и высказываниях в отношении друг друга и наших партнеров».
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