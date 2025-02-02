Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленский назвал самый дешевый вариант помощи Украине

Зеленский назвал самый дешевый вариант помощи Украине

Членство Украины в НАТО — «самый дешевый» вариант помощи для союзников. Об этом Владимир Зеленский в интервью Associated Press (AP).

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Комментарии
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Eduard
Ес,США и тем более НАТО тебе не союзники,они переворот провели в Киеве,это уголрвное действо.Ты лично взяточник и предатель,что тоже уголовщина!
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14 час.
Eduard
Как больной с этой НАТО носится!
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14 час.
Андрей Шишинов
&quot;Членство Украины в НАТО — «самый дешевый» вариант помощи для союзников.&quot; Это самый верный и безальтернативный шаг к  ядерной войне. Но дебил зелибоба этого понять не может...
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14 час.
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