В Москве хотят фиксировать нарушения на электросамокатах с помощью нейросети

В Москве изучают способ фиксации нарушения правил дорожного движения гражданами во время езды на электросамокатах, а также других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) при помощи камер с искусственным интеллектом.
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