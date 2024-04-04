Более 11 миллионов рублей перевёл мошенникам нижегородец

Жертвой мошенников стал 49-летний житель Канавинского района Нижнего Новгорода. Мужчина рассказал полицейским, что в течение недели ему звонили незнакомцы, представлялись сотрудниками оператора сотовой связи, банка, правоохранителями.
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