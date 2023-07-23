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Подмосковные следж-хоккеисты выступили в составе команды ветеранов СВО «Звезда» из Санкт-Петербурга

Подмосковные следж-хоккеисты выступили в составе команды ветеранов СВО «Звезда» из Санкт-Петербурга

Игроки подмосковного следж-хоккейного клуба «Феникс» приняли участие в товарищеском матче в составе новой команды ветеранов СВО «Звезда» из Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

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