Подмосковные следж-хоккеисты выступили в составе команды ветеранов СВО «Звезда» из Санкт-Петербурга

Игроки подмосковного следж-хоккейного клуба «Феникс» приняли участие в товарищеском матче в составе новой команды ветеранов СВО «Звезда» из Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Игроки подмосковного следж-хоккейного клуба «Феникс» приняли участие в товарищеском матче в составе новой команды ветеранов СВО «Звезда» из Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
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