Есть только одна проблема — Зеленский, который может все испортить Светлана Гомзикова На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press) Материал комментируют: Сергей Станкевич Президент США Дональд Трамп определился с новой датой завершения конфликта на Украине.