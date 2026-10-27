Есть только одна проблема — Зеленский, который может все испортить Светлана Гомзикова На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press) Материал комментируют: Сергей Станкевич Президент США Дональд Трамп определился с новой датой завершения конфликта на Украине.
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