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Царьград

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Украинское командование заявляет о намерении отправить в бой тысячи солдат роботов

Украинское командование заявляет о намерении отправить в бой тысячи солдат роботов

К заявлениям из Киева о механических убийцах нужно относится серьезно.Украинский министр обороны Рустам Умеров в очередной раз озвучил намерения киевского режима активно использовать наземных роботов вместо живых солдат.

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