Как ордер МУС на арест израильского премьера может расколоть коллективный Запад

Представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил, что решения Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху были разными.
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