Откровенно из Израиля.

Ефим Белов Автор наплакался? Не устал искать крайних в своих бедах? Надо же скопировать глупость в виде фразы российских военных и вызвавшая гомерический хохот во всем мире, выдавая ее за истину: "В итоге, погибли 15 членов экипажа - наших военных.