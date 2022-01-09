Славянская доктрина

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Откровенно из Израиля.

Откровенно из Израиля.

Ефим Белов Автор наплакался? Не устал искать крайних в своих бедах? Надо же скопировать глупость в виде фразы российских военных и вызвавшая гомерический хохот во всем мире, выдавая ее за истину: "В итоге, погибли 15 членов экипажа - наших военных.

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