Политнавигатор Нет никакого логического объяснения тому, почему не наносятся ракетные удары по высшему военно-политическому руководству Украины.
Почему не бомбят логово Зеленского? – рассерженные патриоты недоумевают
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Мы с мужем тоже давно задаемся этим вопросом: почему Зеленский и Ермак до сих пор живы? Судя по тому, сколько сделал зла этот недоделаный актеришка, из него давно пора сделать мокрое место! А если судить по последнему голосованию в Раде, то и там его ненавидят, тогда почему они живы с Ермаком?!
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16 час.
Сергей
а все просто. потому-что это не ВОЙНА , а СВО -Странная Военная Операция.....
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14 час.
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