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  • Sergey Ivanov
    Дело не в «ценности и незаменимости». Просто им глубочайше наплевать на Россию и русских. Просто они считают, что Рос...Везде бардак: МВД...
  • Наталья
    Ну да, вон Васильева сидела под домашним арестом и песенки сочиняла. А теперь с Сердюковым опять на постах! А Иванов ...Стервятники
  • vagas Karlito
    Этот Репке что первый раз воздух портит!?  Никак пережить не могут ,что лупят хряков пинками!?)) Всё выглядит   таким...Опять всё не так:...

Почему не бомбят логово Зеленского? – рассерженные патриоты недоумевают

Почему не бомбят логово Зеленского? – рассерженные патриоты недоумевают

Политнавигатор Нет никакого логического объяснения тому, почему не наносятся ракетные удары по высшему военно-политическому руководству Украины.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Мы с мужем тоже давно задаемся этим вопросом: почему Зеленский и Ермак до сих пор живы? Судя по тому, сколько сделал зла этот недоделаный актеришка, из него давно пора сделать мокрое место! А если судить по последнему голосованию в Раде, то и там его ненавидят, тогда почему они живы с Ермаком?!
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16 час.
Сергей
а все просто. потому-что это не ВОЙНА , а СВО -Странная Военная Операция.....
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14 час.
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