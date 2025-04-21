Почему не бомбят логово Зеленского? – рассерженные патриоты недоумевают

ТГ

Татьяна Гусева

Мы с мужем тоже давно задаемся этим вопросом: почему Зеленский и Ермак до сих пор живы? Судя по тому, сколько сделал зла этот недоделаный актеришка, из него давно пора сделать мокрое место! А если судить по последнему голосованию в Раде, то и там его ненавидят, тогда почему они живы с Ермаком?!