Почему среди россиян растёт популярность Сталина

ЕБ Евгений Бут А французская революция? Самая кровавая в мире! И ничего, французы ее чтят, и день взятия Бастилии празднуют!

БВ Борис Выдрин Не возражаю, если ради этого ''почитания'' Женя Бут с семейством отправится в преисподнюю. Только вот нас то за шо?