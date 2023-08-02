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Почему среди россиян растёт популярность Сталина

Почему среди россиян растёт популярность Сталина

НИЦ Глобальных коммуникаций М.Безпалов «Сталин не ушел в прошлое — он растворился в будущем», - президент Франции маршал де Голль.

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Комментарии
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ЕБ
Евгений Бут
А французская революция? Самая кровавая в мире! И ничего, французы ее чтят, и день взятия Бастилии празднуют!
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3 час.
БВ
Борис Выдрин
Не возражаю, если ради этого &#39;&#39;почитания&#39;&#39; Женя Бут с семейством отправится в преисподнюю. Только вот нас то за шо?
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3 час.
Евгений Кислинский
среди россиян есть конечно почитатели Сталина, и коммунизма, но эта часть в основном люди которые верят в &quot;безоблачное, легендарное прошлое&quot;, с мышлением раба, со знанием истории по понятиям, а не по фактам, отсутствием собственного &quot;Я&quot; и падкие на бесплатную морковку.
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2 час.

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