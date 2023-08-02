НИЦ Глобальных коммуникаций М.Безпалов «Сталин не ушел в прошлое — он растворился в будущем», - президент Франции маршал де Голль.
Почему среди россиян растёт популярность Сталина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕБ
Евгений Бут
А французская революция? Самая кровавая в мире! И ничего, французы ее чтят, и день взятия Бастилии празднуют!
Ответить
3 час.
БВ
Борис Выдрин
Не возражаю, если ради этого ''почитания'' Женя Бут с семейством отправится в преисподнюю. Только вот нас то за шо?
Ответить
3 час.
Евгений Кислинский
среди россиян есть конечно почитатели Сталина, и коммунизма, но эта часть в основном люди которые верят в "безоблачное, легендарное прошлое", с мышлением раба, со знанием истории по понятиям, а не по фактам, отсутствием собственного "Я" и падкие на бесплатную морковку.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии