Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Андрей
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Астрономы обнаружили инопланетный мир, на котором может существовать жизнь

Астрономы нашли потенциально обитаемую планету всего в 20 световых годах от Земли! Экзопланета HD 20794 d вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, и находится в зоне, где может существовать жидкая вода.

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