ВРАГ ГОТОВИТ САМОЕ МАСШТАБНОЕ СРАЖЕНИЕ, F-16 ВЗЯЛИ В МИШЕНЬ КУРСКУЮ, БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТИ И ДОНБАСС, РУССКИЕ СОЗРЕЛИ "ДО ГЛАВНОГО УДАРА" — НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ СВОДКИ СВО

Виталий

Хватит сопли жевать...Ну, что эти Западные уроды нам ещё сделать могут??? Расхерачить Западную Украину под ноль (для показа ) и спросить хотят ли продолжения движения на Запад... Из Думы выгнать всех, чьи дети учатся и родственники проживают за Бугром...Хотят выехать, скатертью дорога, но предупредить, что вывозить их, после удара, не будут! Через 48 часов в Москве будет "слёт" половины Мира с "мирными" предложениями...Сколько можно терпеть??? Противно...