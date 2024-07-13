Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Найданов
    Идиот! На каждый хутор ракет не хватит! Или у тебя есть завод по производству ракет и бомб?ВРАГ ГОТОВИТ САМО...
  • Максим Буров
    Стою в Пятерочке и думаю, то ли владимирского перепела купить, то ли напиток из пермской чаги, а может, камчатской ры...Несмотря на жару,...
  • Максим Буров
    Окровавленный Трамп с поднятым кулаком на фоне американского флага, готовый символ для  гражданской войны в штатах!В Дональда Трампа...

ВРАГ ГОТОВИТ САМОЕ МАСШТАБНОЕ СРАЖЕНИЕ, F-16 ВЗЯЛИ В МИШЕНЬ КУРСКУЮ, БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТИ И ДОНБАСС, РУССКИЕ СОЗРЕЛИ "ДО ГЛАВНОГО УДАРА" — НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ СВОДКИ СВО

ВРАГ ГОТОВИТ САМОЕ МАСШТАБНОЕ СРАЖЕНИЕ, F-16 ВЗЯЛИ В МИШЕНЬ КУРСКУЮ, БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТИ И ДОНБАСС, РУССКИЕ СОЗРЕЛИ "ДО ГЛАВНОГО УДАРА" — НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ СВОДКИ СВО

Пока ВСУ терпят поражение на поле боя и несут гигантские потери, от украинских дронов гибнут русские дети — недовольство людей растёт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий
Хватит сопли жевать...Ну, что эти Западные уроды нам ещё сделать могут??? Расхерачить Западную Украину под ноль (для показа ) и спросить хотят ли продолжения движения на Запад... Из Думы выгнать всех, чьи дети учатся и родственники проживают за Бугром...Хотят выехать, скатертью дорога, но предупредить, что вывозить их, после удара, не будут! Через 48 часов в Москве будет &quot;слёт&quot; половины Мира с &quot;мирными&quot; предложениями...Сколько можно терпеть??? Противно...
Ответить
11 час.
Олег Найданов
Идиот! На каждый хутор ракет не хватит! Или у тебя есть завод по производству ракет и бомб?
Ответить
4 мин.

Картина дня

наверх