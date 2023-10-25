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Байден призвал законодателей быстрее утвердить $106 млрд. для Украины и Израиля

Байден призвал законодателей быстрее утвердить $106 млрд. для Украины и Израиля

Президент США Джо Байден в связи с избранием Майка Джонсона спикером Палаты представителей Конгресса в среду, 25 октября, призвал законодателей как можно скорее утвердить запрос на оказание финансовой помощи Украине и Израилю в размере $106 млрд.

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