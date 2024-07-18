На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Никиты

ПОЖЕРТВОВАТЬ «День добрых дел» на Пятом канале, и сегодня наша помощь нужна маленькому Никите! У мальчика врожденный порок сердца, он уже перенес несколько операций, но теперь нужна еще одна — в Германии, вот только стоит она почти три миллиона рублей! Таких денег у семьи Никиты нет.