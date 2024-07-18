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Пятый канал

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На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Никиты

На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Никиты

ПОЖЕРТВОВАТЬ «День добрых дел» на Пятом канале, и сегодня наша помощь нужна маленькому Никите! У мальчика врожденный порок сердца, он уже перенес несколько операций, но теперь нужна еще одна — в Германии, вот только стоит она почти три миллиона рублей! Таких денег у семьи Никиты нет.

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