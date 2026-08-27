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«Сенсация, которую вы заслужили»: Дима Билан объявил, что стал дедушкой

«Сенсация, которую вы заслужили»: Дима Билан объявил, что стал дедушкой

Певец Дима Билан сообщил в своём Telegram-канале, что у него появились внуки. Пост в соцсетях артиста вышел в четверг, 27 августа.

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