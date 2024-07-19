Состоялся анонс дополнения “Поселенцы Калгуура” для Path of Exile; стартовал прие...

Состоялся анонс дополнения “Поселенцы Калгуура” для Path of Exile; стартовал прием заявок на бета-тест Path of Exile 2Студия Grinding Gear Games в ходе трансляции GGG Live анонсировала масштабное дополнение “Поселенцы Калгуура” для Path of Exile.
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