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Царьград

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Алаудинов: в атаке на Курск приняли участие 12 тысяч наемников ВСУ

Алаудинов: в атаке на Курск приняли участие 12 тысяч наемников ВСУ

Также в атаке были задействованы сотни танков и бронемашин.Командир «Ахмата» раскрыл количество наемников ВСУ, принявших участие во вторжении в Курскую область.

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