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Царьград

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Павел Гай-Нижник: Украина потеряла 40% подвижного состава железных дорог

Павел Гай-Нижник: Украина потеряла 40% подвижного состава железных дорог

Украинский политолог Павел Гай-Нижник сообщил о потере 40% подвижного состава компанией "Украинские железные дороги".

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