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CENTCOM: При ударе по Ираку погиб командир группировки «Катаиб Хезболла»

CENTCOM: При ударе по Ираку погиб командир группировки «Катаиб Хезболла»

Военные ВС США в среду, седьмого февраля, нанесли удары по целям на территории Ирака. В результате атаки был уничтожен командир группировки «Катаиб Хезболла», которого Соединенные Штаты считают ответственным за планирование и участие в ударах по американским базам в регионе.

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