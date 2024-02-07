CENTCOM: При ударе по Ираку погиб командир группировки «Катаиб Хезболла»

Военные ВС США в среду, седьмого февраля, нанесли удары по целям на территории Ирака. В результате атаки был уничтожен командир группировки «Катаиб Хезболла», которого Соединенные Штаты считают ответственным за планирование и участие в ударах по американским базам в регионе.
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