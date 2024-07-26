Nature: препарат класса макролонов могут уничтожать устойчивые бактерии

Ученые Иллинойсского университета в Чикаго открыли новый антибиотик двойного действия, который затрудняет развитие устойчивости у бактерий в 100 миллионов раз, предотвращая их превращение в супербактерии.
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