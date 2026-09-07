5 простых заданий, которые помогут держать мозг в форме

Рассказываем о пяти простых тестах, которые помогут узнать, не деградировал ли ваш мозг. И даем пять упражнений, которые помогут держать его в форме.
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